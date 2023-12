Castel San Giovanni, inaugurata la Casa della carità per Giulio Amici

A Castel San Giovanni è stata inaugurata la Casa della carità al cui interno trovano posto il Carrello solidale, la Caritas parrocchiale e l’associazione San Vicenzo de’ Paoli. Tre associazioni cioè che da sempre a Castel San Giovanni si occupano di chi resta ai margini, di chi non ha voce, di chi necessita un aiuto. I locali, confinanti con la parrocchia, sono stati interamente ristrutturati grazie alla Fondazione Giulio Amici che ha investito ben 600 mila euro.

“Papà – ha ricordato ieri mattina il figlio Alberto Amici – era spesso in giro per il mondo. Viaggiava tanto, ma il suo porto sicuro era qui a Castel San Giovanni, la città per cui anche quando era in vita si è speso in opere di bene”. Proprio per dare continuità al seme piantato da Giulio Amici i figli hanno deciso di dar vita a questo ambizioso progetto. Il non facile iter è stato seguito da un comitato presieduto dai vari parroci e di cui hanno fatto parte anche gli altri due figli di Giulio Amici, Antonella e Antonio con anche la moglie Maria Grazia.