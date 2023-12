Borgonovo: macchina stritola il braccio ad operaio, a processo i datori di lavoro

“Alex adesso stringi i denti che ti lego il braccio per fermare l’emorragia”. Sono le parole di un operaio chiamato ieri a deporre in tribunale per un grave infortunio sul lavoro toccato ad Alexander Francesco Giordano nel febbraio del 2019 alla “Vetreria Borgonovo”. Giordano stava pulendo un nastro con carrelli con un’aspirapolvere. Il nastro era fermo e quando è ripartito il beccuccio dell’aspirapolvere si sarebbe impigliato in un guanto di lavoro di Giordano, con il risultato di stritolargli un braccio. “Sono passato nei pressi del nastro ed ho visto Alex con il braccio insanguinato allora l’ho fatto sedere, non ho trovato una cassetta di soccorso, ho stretto il braccio ferito con il nastro”. Questo il racconto del testimone.

Giordano che all’epoca dell’infortunio aveva 26 anni, rimase due mesi all’ospedale, 7 gli interventi chirurgici in 3 anni.

