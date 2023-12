Cieco e mutilato a causa di un ordigno, Rocca Rosa riceve il premio “San Siro”

A Castel San Giovanni, all’età di 14 anni un ordigno bellico gli esplose tra le mani, nelle campagne di Ziano, rendendolo cieco e mutilandolo. Da quel tremendo episodio Rocca Rosa, che oggi di anni ne ha 68 di cui la metà trascorsi tra Ziano e Castel San Giovanni, non si è lasciato andare allo sconforto, ma anzi ha costruito un vita piena di affetti e soprattutto di tanto amore che ha regalato al prossimo, distinguendosi nel mondo del volontariato. Per tutta questa sua amorevolezza e generosità, lo hanno premiato con la massima onorificenza civica con il premio “San Siro”, a Pavia dove da diversi anni si è trasferito a vivere. Per l’occasione e per mostrare la loro continua vicinanza e stima, una delegazione di castellani è partita per assistere alla cerimonia. “Il mio cuore è ancora a Castello – racconta Rocca Rosa – ci sono tutti i miei amici fraterni”.

