Ladri in azione a Gropparello. Tra le case colpite anche quella del maestro Brizzolesi

Mentre in piazza Roma a Gropparello si festeggiava l’arrivo di Santa Lucia durante l’evento organizzato dal Comune in sinergia con quattro realtà associative locali, a poche decine di metri, nella serata di domenica sono entrati in azione i ladri scardinando porte, rompendo finestre e tagliando recinzioni di almeno quattro abitazioni. Verso le 18 di domenica il primo tentativo è avvenuto in una casa lungo via Circonvallazione: i malintenzionati hanno spaccato il vetro di una finestra sono entrati nella villetta, mettendola completamente a soqquadro. “Oltre ai danni però non sono riusciti a portare via nulla di valore” ha spiegato il proprietario che in quel momento si trovava in piazza Roma con un gruppo di amici. Pochi minuti dopo i ladri, che secondo le segnalazioni di alcuni residenti sarebbero stati in tre, hanno tentato il furto in altre due abitazioni ai Gelati di Gropparello. Questa volta sono stati messi in fuga dagli abitanti mentre tentavano di tagliare la recinzione di un giardino.

L’ultimo tentativo è avvenuto dopo le 21. Questa volta i ladri, almeno due, dopo aver scardinato la porta di ingresso sono entrati nella casa del maestro Sergio Brizzolesi, scultore che negli anni ha reso la propria abitazione un vero e proprio museo dove custodisce opere e manufatti di valore. L’artista, classe 1933, stava già riposando in camera da letto quando i ladri sono entrati. Dopo averlo visto, i malintenzionati hanno chiuso la porta e hanno iniziato a rovistare nelle altre stanze. Lo scultore si è però svegliato e ha iniziato a urlare mettendoli in fuga. Anche in questo caso i ladri sono scappati nei campi a mani vuote.