Nostra Signora di Lourdes, inaugurato il nido per 24 bimbi. Aperto da settembre

C’è un nuovo asilo nido in città. E’ nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, è stato allestito in tempi record per sopperire ai lavori di ristrutturazione di due nidi comunali e nel quale da settembre sono ospitati 24 bimbi.

I lavori di ristrutturazione dei locali, curati dall’architetto Hijazin Adnan, sono iniziati a fine aprile 2023 e conclusi il 23 conclusi il 23 agosto dello stesso anno. L’intervento ha avuto per oggetto il primo piano della struttura, per 50 anni adibito ad alloggio privato (fino a i primi anni 2000 in uso alla comunità delle suore prima di Mortara e poi Salesiane).

L’importo complessivo dei lavori, 330mila euro a consuntivo, è stato finanziato grazie a risorse proprie dell’ente Scuola per l’infanzia Nostra Signora di Lourdes, all’affitto che il Comune di Piacenza versa per l’utilizzo per i prossimi 2 anni della struttura, e all’importante contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Diocesi di Piacenza-Bobbio.