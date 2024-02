Cresce il bisogno di asili: lavori in corso a Borgonovo e Castel San Giovanni

La bassa Val Tidone ha sete di posti per l’infanzia. Non a caso nei due comuni di pianura più popolosi, Castel San Giovanni e Borgonovo, sono in corso i lavori per la costruzione di due nuovi asili, a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro.

In entrambi i casi si tratta di investimenti parecchio significativi: a Borgonovo si arriva a 3 milioni di euro e a Castello ci si aggira sui 2 milioni di euro, per dare risposta ad un bisogno crescente.

A Borgonovo il nuovo nido avrà 46 posti mentre Castello ne conterrà 70. In entrambi i casi la costruzione di due asili servirà anche ad aumentare i posti nelle rispettive scuole materne.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ