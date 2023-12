Incidente in A1, autocisterna carica di metano fuori strada all’altezza di Guardamiglio

È stato necessario chiudere il tratto di autostrada tra i caselli di Piacenza e Basso Lodigiano per un incidente che ha coinvolto un’autocisterna carica di metano liquido. È accaduto appena prima dell’uscita verso Guardamiglio. Il camion è uscito di strada, dopo le 22 di ieri, lungo la carreggiata in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’intera area. L’uomo al volante, ferito, è stato trasportato dagli operatori della Pubblica assistenza Croce bianca all’ospedale di Piacenza. Nella tarda serata di ieri gravi disagi al traffico.