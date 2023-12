“Valorizzare i beni diocesani, entro febbraio fondazione tra pubblico e privato”

Prende forma l’idea di un parco ecclesiastico culturale della diocesi di Piacenza e Bobbio, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le chiese del territorio, anche quelle dell’Appennino. “Si tratta di un iter avviato un anno e mezzo fa, in collaborazione con l’università Cattolica, per promuovere tutto il patrimonio diocesano appartenente alle 400 parrocchie in città e provincia, con lo scopo finale di ricevere il riconoscimento della Cei e, dunque, costituire una fondazione partecipata da enti pubblici e privati entro febbraio” spiega Manuel Ferrari, responsabile diocesano dei beni culturali, intervenuto stamattina in un convegno organizzato nel Palazzo vescovile. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.