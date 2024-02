Borgonovo, il Comune acquista l’ex cinema asilo: diventerà un polo culturale

Il Comune di Borgonovo acquista dalla Diocesi per 60mila euro l’ex cinema asilo di via Cavalieri e l’adiacente ex chiesa (oggi sconsacrata) di San Pietro. Il complesso verrà destinato a ospitare un piccolo teatro e, più in generale, spazi di socialità per eventi culturali a disposizione dei borgonovesi. L’iniziale offerta di 55mila euro, formulata a maggio dall’amministrazione comunale, è stata ritoccata a 60mila euro, di cui 40mila per acquistare l’ex chiesa e altri 20 per quello che i borgonovesi chiamano l’ex cinema asilo, dove generazioni di borgonovesi si davano convegno per assistere alle cine-proiezioni.