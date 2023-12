Il consiglio d’amministrazione del Consorzio Casalasco del Pomodoro riunito nella sede di Rivarolo del Re, in provincia di Cremona, ha nominato Marco Sartori presidente della cooperativa che aggrega centinaia di aziende agricole sul territorio emiliano-lombardo dedite alla coltivazione del pomodoro fresco da industria.

Sartori, 50 anni, imprenditore agricolo cremonese e socio di Casalasco da oltre 30 anni, era già vicepresidente della cooperativa dal 2007. Al suo fianco è stato eletto come vicepresidente Claudio Spagnoli, importante produttore di pomodoro della provincia di Mantova.

La nomina di Sartori si è resa necessaria a seguito delle dimissioni presentate nei giorni scorsi daPaolo Voltini, presidente del Consorzio Agrario di Cremona, presidente di Coldiretti Cremona ed ex presidente di Coldiretti Lombardia, da oltre vent’anni alla guida del Consorzio Casalasco. Per il suo ruolo nel Consorzio Agrario di Cremona, la Corte di Cassazione ha confermato infatti la condanna della Corte d’Appello a 4 anni e 6 mesi di reclusione per estorsione aggravata.

Voltini, processato con rito abbreviato, secondo la condanna aveva “estorto le dimissioni di due dipendenti del Consorzio Agrario, rispettivamente formalizzate il 17 giugno del 2015 e il primo luglio del 2015”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ