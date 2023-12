Star bene: “Svelare le cellule tumorali con i farmaci immunoterapici”

L’ultima frontiera della lotta al cancro ha il nome di immunoterapia. Se ne è parlato nel corso dell’ultima puntata di “Star bene”, la trasmissione in onda su Telelibertà condotta dalla giornalista Marzia Foletti.

A intervenire nel corso della serata sono stati l’oncologo e direttore scientifico della trasmissione Luigi Cavanna, la direttrice dell’unità operativa di Oncologia dell’ospedale di Piacenza Elisa Anselmi, l’oncologa Ilaria Toscani e, in collegamento zoom, Livio Blasi, direttore dell’Oncologia Medica del Polo Oncologico dell’Ospedale Civico di Palermo e past president di Cipomo (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri).

“L’immunoterapia sta conquistando sempre più spazio perché molte malattie hanno una componente in cui il sistema immunitario lavora troppo o troppo poco – spiega Cavanna – essa ridà al nostro sistema immunitario quella funzione di vigilanza verso ciò che è estraneo all’organismo”.

Ma cosa si intende per immunoterapia? Si tratta di una terapia basata sul concetto rivoluzionario di combattere i tumori armando il sistema immunitario del paziente in maniera tale da riconoscere le cellule tumorali e annientarle.

“La prima sperimentazione su un melanoma risale al 2011 – spiega Blasi – l’Italia è sempre stata all’avanguardia per questo tipo di ricerca, potendo contare su grandi strutture sanitarie. Abbiamo iniziato dal melanoma, ma oggi l’immunoterapia viene utilizzata in diversi campi: funziona e ha cronicizzato diverse patologie che prima non erano curabili”.

Sotto i riflettori è andato il sistema immunitario “che – come spiega Anselmi – è implicato nel mantenimento del nostro stato di salute ed è “infiltrato” in tutti i distretti del nostro corpo proprio perché deve garantire una vigilanza continua contro le aggressioni esterne e interne. Ha un meccanismo di funzionamento molto complesso”.

“Il farmaco immunoterapico permette di svelare le cellule tumorali – spiega Toscani – è un meccanismo d’azione veramente rivoluzionario”.

COLDIRETTI – Come sempre la trasmissione, che è resa possibile grazie ad Amop, è stata preceduta dalla rubrica “Star bene a tavola” curata da Alessandra Lucchini, responsabile della Comunicazione di Coldiretti: protagonista è stato Daniele Sesenna, cuoco del Mercato Coperto di Campagna Amica, che ha guidato i telespettatori nella preparazione di un flan di zucca.