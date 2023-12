Pensieri e idee sulla famiglia: ecco il nuovo murales dei giovani a Castel San Giovanni

Un gruppo di adolescenti del centro per le famiglie di Castel San Giovanni ha realizzato un murale in cui, con colori e disegni, esprime i propri pensieri sulla famiglia. C’è chi la immagina come un porto sicuro, chi addirittura come una bottiglia di vetro in cui imprigionare tutti i potenziali pericoli che vengono dall’esterno. Chi la vede come una mano matrigna che muove le vite come fossero burattini e da cui i figli vorrebbero staccarsi. Il murale vale doppio. Primo perché riflette il sentire di 15 giovani, secondo perché si tratta di ragazzi a rischio isolamento, alcuni seguiti dai centri educativi della Val Tidone.

In giorni durante i quali a Castel San Giovanni è salito l’allarme, dopo che quattro giovani hanno tentato di importunare una 93enne lungo il viale della stazione, e dopo le polemiche seguite a quell’episodio per la presenza di bande in paese che fanno il bello e il cattivo tempo, la testimonianza dei giovani autori del murale acquista una valenza ancora maggiore.