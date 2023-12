“Il Natale migliore di sempre”. In quattro al pranzo solidale da “Il Leone”

Sono state quattro le persone che il giorno di Natale si sono sedute alla tavola solidale allestita da Monica Morini e Marco Pallaroni nel loro ristorante, “Il Leone” a Borgonovo. Quattro persone a cui i due ristoratori hanno dato l’opportunità di trascorrere una giornata che altrimenti sarebbe passata in solitudine. E visto che l’attenzione al prossimo e la solidarietà sono contagiosi il tam tam ha presto fatto proseliti. “Una mia ex collega che aveva prenotato con altre persone un tavolo, saputo che stavamo organizzando questo pranzo per il giorno di Natale – racconta Monica Morini – mi ha subito telefonato dicendo che i regali per chi avesse partecipato li avrebbe portati lei”. Ad ognuno degli ospiti speciali di Marco e Monica, Barbara Rebora ha portato pacchettini di biscotti. “Avere questi ospiti è stato un regalo bellissimo – dicono i due ristoratori – un Natale migliore non avremmo potuto passarlo”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ