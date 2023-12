Il modello Peter Tagliaferri salvato dall’ospedale di Castello. “Un’eccellenza”

Nel curriculum è modello da Missoni a Moschino, solo per citarne alcuni, con un pacchetto da 110mila seguaci su Instagram e un portfolio di viaggi dall’Islanda al Sud Africa passando per Venice Beach o la Costa Rica, ma anche imprenditore della start up Safe Milano, che ha brevettato i costumi da bagno con doppia chiusura della tasca tramite una zip magnetica e impermeabile.

Pietro “Peter” Tagliaferri però a un certo punto ha dovuto prendere fiato per forza; è stato il suo stesso fisico a lanciargli un segnale chiaro. “Dovevo fare un intervento di routine da 40 minuti, ma si sono presentate alcune complicazioni… Quell’operazione è durata quasi due ore. Pochi giorni dopo ero in Oncologia a chiedere informazioni e mi è sembrato di non riuscire a immaginare il domani”.

Accetta di raccontare quello che gli è successo per parlare ai suoi coetanei, per invitarli a non sottovalutare i segnali, e soprattutto per ringraziare l’ospedale di Castelsangiovanni che con quell’operazione gli ha salvato la vita. “Cercavo un ospedale vicino alla mia famiglia, che vive a Rivergaro. Da anni io abito a Milano, ma non mi ha neppure sfiorato l’idea di rivolgermi alla sanità di altre città”.

Peter cita il proctologo Davide Piccolo, l’infermiera Lucia Sarcuno e la collega, ora in servizio in carcere alle Novate, Virginia Ponzo: “Mi hanno confermato con i fatti quanto l’ospedale di Castelsangiovanni sia una chicca del nostro territorio, qualcosa di cui andare fieri e che mi auguro non venga mai né depotenziato né messo in dubbio”.

E ora? “I controlli andranno avanti per cinque anni ma di fatto sono “pulito”, la tac non ha rilevato più nulla dopo l’intervento del chirurgo Piccolo”.

Ora che Peter Tagliaferri, bobbiese di origine, è tornato decisamente in forma ci sono appuntamenti lavorativi che lo attendono: il primo negozio mono marca del suo brand di costumi da bagno ad Alassio, ad esempio, ma soprattutto un’avventura per la quale al momento è d’obbligo la riservatezza. Possiamo solo dire che – stando a indiscrezioni – potremo vedere Peter ancora in tv.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ