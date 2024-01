Castel San Giovanni, arriva un tesoro verde: saranno piantati quasi 2.400 alberi

In tutto il territorio comunale di Castel San Giovanni verranno piantati 2.375 alberi. Un vero tesoro “verde”, frutto di un accordo tra il Comune e la Fondazione Alberitalia Ets. Quest’ultima sostiene il progetto (Parco Italia) di Amazon per la forestazione dei centri in cui sono presenti i suoi maggiori insediamenti logistici, tra cui quello castellano.

Al Comune che per primo ospitò l’arrivo in Italia del colosso del commercio on line, il progetto destina oltre duemila alberi. Le zone dove le oltre duemila piante saranno messe a dimora, si presume tra febbraio e marzo, sono il parco del Rio Lora, via don Minzoni, via Gobetti, via Zavatta, il lato nord del cimitero comunale e via dell’Industria, nella zona artigianale di Castel San Giovanni.