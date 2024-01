Trancia la linea elettrica, atterraggio di emergenza per un ultraleggero a Borgonovo

Atterraggio di emergenza per un ultraleggero nel primo pomeriggio di giovedì 4 gennaio in un campo nelle campagne di Borgonovo. Ai comandi un pilota bresciano settantenne. In base alle prime informazioni raccolte il velivolo, che proveniva da Brescia, stava eseguendo le manovre di avvicinamento a una superficie di volo della zona quando, forse troppo basso di quota, ha colpito e tranciato alcuni cavi della linea elettrica. A quel punto il pilota ha eseguito un atterraggio di fortuna in un campo, andato a buon fine. L’uomo non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, e i tecnici Enel per il ripristino della linea elettrica.