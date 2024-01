Frana di Roncoli, dopo gli interventi rientra a casa la famiglia sfollata

Lo scorso 27 dicembre cinque persone furono costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa di un crepaccio di circa venti metri apertosi nel terreno a Roncoli, piccola località del comune di Corte Brugnatella, in Alta Val Trebbia. Sono almeno 1.500 i metri cubi di terra e rocce che solo per pochi centimetri non hanno travolto le strutture sottostanti.

Dopo una settimana di interventi, a conclusione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso, il sindaco Renato Bertonazzi ha revocato l’ordinanza di evacuazione e tutti gli sfollati sono potuti regolarmente rientrare nelle proprie case.