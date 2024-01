Frana di Roncoli, parla la famiglia sfollata: “Per noi la situazione è difficilissima”

A Roncoli cinque persone sono sfollate da una settimana. Stamattina i tecnici e i geologi della Regione hanno fatto un sopralluogo sulla frana che minaccia le case: sono almeno 1.500 i metri cubi di terra e rocce che solo per pochi centimetri non hanno travolto un’abitazione. La situazione per le famiglie inizia a non essere semplice, anche se stamattina a strappare un sorriso sono state le più piccole sfollate: hanno infatti raccontato che Babbo Natale le ha trovate lo stesso nell’alloggio di fortuna a Marsaglia.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA