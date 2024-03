Il Trebbia scava sotto la Statale 45, chiuso il ponte di Marsaglia

Il sindaco di Cortebrugnatella Renato Bertonazzi ha firmato un’ordinanza per la chiusura del ponte sul Trebbia a Marsaglia. Nel tardo pomeriggio di domenica, il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo assieme ai tecnici di Anas (sotto la cui competenza rientra la Statale 45) e ai carabinieri, ma non c’è stato modo di effettuare un’approfondita analisi della situazione, per cui in via precauzionale è stato proibito il transito, ad eccezione dei veicoli del soccorso in caso di emergenza. La strada alternativa è quella che passa a Rossarola e Carana.

La preoccupazione non riguarda tanto il ponte, oggetto di lavori di manutenzione che si sono recentemente conclusi, quanto la carreggiata stradale in ingresso e uscita dal viadotto: il fiume in piena, infatti, potrebbe aver scavato sotto la carreggiata, tanto da aver provocato alcuni smottamenti.

Nella mattinata di lunedì sarà effettuata un’attenta analisi e saranno poi prese le decisioni conseguenti.