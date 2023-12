Crepaccio di venti metri a Roncoli, in alta Val Trebbia. Sfollate due famiglie

Natale da sfollati. Si apre un crepaccio di venti metri nel terreno e due nuclei famigliari sono costretti a lasciare le proprie case. Nelle scorse ore è infatti avvenuto lo sfollamento di cinque persone, tra cui due bambine di quattro e otto anni, a causa di un improvviso smottamento franoso a Roncoli, piccola località nel territorio comunale di Corte Brugnatella, in alta Val Trebbia.

Il sindaco Renato Bertonazzi ha emesso un’ordinanza e le famiglie in poco tempo hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per essere accolte dai parenti. Nel frattempo, sono già iniziate le opere di messa in sicurezza. Sul posto i carabinieri della stazione di Marsaglia.