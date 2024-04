“Intervento in 24 ore, plauso alla Provincia”: quando la gratitudine fa notizia

“Un sentito ringraziamento e plauso alla Provincia, che in meno di 24 ore ha messo in sicurezza una frana che rischiava di interrompere i collegamenti stradali sulla SP34 nel tratto Cicogni – Pecorara, causando non pochi disagi”.

EMAIL ALLA REDAZIONE

È l’inizio di una email arrivata in redazione e inviata da un cittadino che – contrariamente alla diffusa abitudine di lamentarsi per i disservizi e far finta di niente se i problemi vengono affrontati e risolti rapidamente – ha voluto manifestare la propria gratitudine all’ente di via Garibaldi, gestore della strada in questione.

“In un periodo dove recensioni negative e lamentele sembrano avere la meglio – conclude infatti la missiva – è bello ogni tanto andare controcorrente“.