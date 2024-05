La frana spezza la strada a Osera, trenta cavalli isolati. “Situazione drammatica”

Le radici degli alberi galleggiano nel fango che non smette di muoversi. Il caldo, all’improvviso, non ha fatto altro che gonfiare la massa, la frana, come se la situazione potesse precipitare da un momento all’altro. Di certo, una cosa così qui non si era mai vista: non c’è più la strada che porta a Osera e la gravità della situazione pesa sulle teste anche di altri abitati vicini, come Pozzo.

Ieri mattina alle 5 Primo Repetti era già lì, perché è terrorizzato per i suoi cavalli, una trentina, rimasti al di là del muro di terra che ha invaso la strada: “Fa impressione sentire il bosco scricchiolare”, sottolinea. Con mezzi di fortuna è riuscito a raggiungere i cavalli, a dar loro da mangiare. “Ma non bastano lì centomila euro per sanare la situazione della strada, servono chissà quanti soldi, speriamo che qualcuno ci aiuti. Cercherò intanto di evitare che i cavalli finiscano sulla frana, limitando ulteriormente gli spazi”.

Il Comune, con il sindaco Renato Torre, ha fatto richiesta alla Regione: serve una somma urgenza, serve aiuto, serve poter intervenire prima che diventi troppo tardi.

“Come Comune abbiamo cercato di tamponare la situazione, ma ovviamente non abbiamo le forze e le risorse per intervenire in modo adeguato”, spiega la vicesindaca Isabella Silenzi. “Renza Boselli ci ha concesso di utilizzare alcuni suoi terreni per creare un passaggio provvisorio, ma è evidente che la soluzione non è definitiva. Se non si interviene la frana rischia di arrivare a Perino”. “La frana era già stata segnalata, c’erano stati problemi, ma mai ci saremmo immaginati un movimento simile”, precisa la stessa Boselli.

