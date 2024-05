Travo, cedimento a Castellaro: strada interrotta tra Val Trebbia e Val Nure

Cede la strada al Castellaro e salta uno dei collegamenti tra la Valtrebbia e la Valnure: dalla serata di venerdì è impossibile transitare sulla strada comunale che collega Travo a Pontedellolio, tra Quadrelli e Carmiano. Tutta colpa di una frana che, benché preoccupante già da diverso tempo, ora è diventata critica e si è “mangiata” più di metà strada, che è finita nel precipizio sottostante. E così, ora è diventato impossibile procedere in sicurezza, anche a piedi, dal momento che dalla frana continua a scaturire acqua e il rischio di nuovi movimenti è massimo.

“STORICO” MOVIMENTO FRANOSO

L’ultimo grave cedimento si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì, dopo le ultime piogge, nel territorio di Travo. Il movimento franoso – purtroppo storicamente non nuovo – si è sviluppato appena a monte di Fellino: per chi proviene da Quadrelli, l’interruzione si trova poco oltre il bivio per la località Amaini e appena prima del bivio che porta al santuario della Madonna del Castellaro, oggi impossibile da raggiungere dalla Val Trebbia. Stessa cosa vale per un paio di frazioni che, pur essendo in territorio travese, se vogliono raggiungere il capoluogo ora dovranno necessariamente passare in Val Nure da Ponte dell’Olio, quadruplicando i chilometri e passando in macchina almeno 40 minuti di strada invece dei soliti 11.

CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA

Se parte della strada era già ceduta nello strapiombo sottostante, ora le condizioni sono tali da prevedere la chiusura totale della strada. È quello che ha fatto il sindaco di Travo Lodovico Albasi con un’apposita ordinanza che vieta il passaggio ai veicoli e persone (ma anche il divieto di sosta lungo la strada) fino a quando la strada non sarà di nuovo messa in sicurezza. Sì, ma quando? “Abbiamo subito preso contatti con la Regione che si è dimostrata disposta a finanziare un intervento di massima urgenza – spiega il sindaco Albasi -. Già lunedì avremo qualche risposta più precisa sul tipo di intervento da effettuare. Intanto, è necessario agire velocemente”.