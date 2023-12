Al lavoro con le ruspe fino a sera per “scaricare” la terra che minaccia Roncoli

Si è lavorato fino a sera, ieri, per provare a scaricare verso valle in sicurezza la terra che minaccia Roncoli Sotto, nel comune di Corte Brugnatella, poco distante da Ozzola e dalla Provinciale del Mercatello.

Il sindaco Renato Bertonazzi è rimasto tutto il tempo a monitorare i lavori, dopo che mercoledì, visti gli esiti allarmanti degli ultimi sopralluoghi, aveva firmato l’ordinanza di chiusura della strada comunale e disposto lo sgombero delle case per precauzione.

“Serviranno alcuni giorni di lavoro”, spiega. “Intanto vorrei sicuramente ringraziare la Regione per il pronto intervento. Ancora oggi erano qui per garantire una consulenza”.

Tra gli sfollati, come riferito ieri da Libertà, una famiglia con due bimbe piccole e anche il consigliere comunale Jimmy Bonetti.

La frana di Roncoli si era messa in movimento nella tempesta del 31 ottobre, quando si erano spezzate strade nella vicina Ferriere ed erano caduti massi sulla Statale 45 tra Bobbio e Marsaglia.

Poi il silenzio, più inquietante del rumore della terra, il caldo a venti gradi paradossale dei giorni prima del Natale e il ritorno del freddo: la terra, in questa “fisarmonica”, ha ricominciato a muoversi fino ad aprire un crepaccio di venti metri, richiedendo così l’intervento dei tecnici comunali e dei carabinieri di Marsaglia.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ