Val Trebbia, doppia frana alla Bellaria: provinciale di Statto a senso unico alternato

Il sole è alto nel cielo da due giorni, ma le conseguenze delle forti precipitazioni sono ben visibili tra le arterie della provincia di Piacenza. Ieri, lunedì 11 marzo, è ceduta la carreggiata della provinciale 40 di Statto, nel territorio comunale di Rivergaro, ed è stato quindi disposto il senso unico alternato in attesa del ripristino. A distanza di poche ore e di pochi chilometri, sempre nei pressi di Bellaria, un fenomeno franoso ha interessato anche la Statale 45.

Stamattina si è verificato un primo sopralluogo di tecnici e operatori di Anas. La crepa e il conseguente cedimento è ben visibile. In giornata sono previsti possibili aggiornamenti per quanto riguarda la chiusura o l’istituzione, anche in questo caso, di un senso unico alternato. Più probabile la seconda ipotesi. Dato di fatto che Bellaria è stretta al centro di due frane che causeranno problemi alla viabilità. Il terreno cede, le strade ne risentono.

Lavori iniziati in alta Val Trebbia – Nel frattempo, salendo la Statale 45 arriviamo a Corte Brugnatella dove sono ufficialmente iniziati i lavori di ripristino della gabbionata e dell’argine a sostegno della strada che da Rovaiola si immette nel ponte di Marsaglia. Lavori che il sindaco Renato Bertonazzi ha spiegato si concluderanno entro dieci giorni.