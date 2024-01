A Roncoli si stacca un altro pezzo di montagna. Sfollati fuori casa dal 27 dicembre

Si è aggravata ancora la frana di Roncoli, a Marsaglia, poco distante dall’abitato di Ozzola e dalla Provinciale del Mercatello. Il sindaco Renato Bertonazzi aveva disposto l’evacuazione della località e la chiusura della strada comunale per poter consentire la messa in sicurezza dell’abitato dopo che una frana, attivata dalle piogge del 31 ottobre, si era rimessa in movimento generando forte preoccupazione. I lavori della ditta Carboni di Marsaglia, attivati dopo il sopralluogo di Comune e Regione, sono iniziati già la scorsa settimana, ma oggi si è verificato un nuovo cedimento. Sono fuori casa dal 27 dicembre una famiglia – con due bimbe piccole – e il consigliere comunale Jimmy Bonetti.