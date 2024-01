Ziano, incidente tra due auto e un furgone: grande paura, ma nessun ferito

Incidente stradale fra due auto e un furgone. I tre veicoli, per cause ancora da chiarire si sono scontrati nel tardo pomeriggio di ieri a Ziano. L’impatto particolarmente violento fra i mezzi ha indotto alcuni passanti a chiamare il 118, ma fortunatamente i conducenti dei mezzi coinvolti nell’incidente non hanno riportato conseguenze. Sul posto oltre all’ambulanza della Croce Rossa di Castel San Giovanni e l’auto infermieristica del 118, sono accorsi anche i vigili del fuoco del distaccamento del capoluogo della Val Tidone.

I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza sia le due auto che il furgone rimasti danneggiati nello scontro. Per i rilievi dell’incidente e per effettuare le operazioni di viabilità sono intervenute le pattuglie dei carabinieri di Borgonovo e San Nicolò. Le due auto sono state rimosse dal carro attrezzi del soccorso stradale Caniglia.