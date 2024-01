Progetto di riqualificazione di Corso Europa bocciato dal Cuav, proprietà ricorre al Tar

Bocciatura diretta del progetto dell’immobiliare Novella sull’area tra corso Europa, via Madre Teresa di Calcutta e via da Caverzago. Fu questa la sintesi del parere espresso l’ottobre scorso dal Cuav, il Comitato urbanistico di area vasta dove con il Comune di Piacenza siedono Provincia e Regione Emilia-Romagna. Parere vincolante che mise una croce sopra, tra le altre, all’idea di realizzare un nuovo mercato del fresco, suddiviso in spazio per la vendita diretta e ristorazione, in città.

I proprietari degli oltre 7mila metri quadrati di superficie hanno da subito preso le contromisure del caso presentando, lo scorso 22 dicembre, ricorso al Tar di Parma e chiedendo l’annullamento e quindi la sospensione dell’efficacia del parere motivato dal Cuav. Il ricorso è stato presentato contro il Comune di Piacenza, il Comitato urbanistico area vasta, la Provincia di Piacenza, la Regione Emilia-Romagna, Arpae, Ausl, Consorzio di Bonifica, Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, Atersir e Ireti spa.

L’ente di Corso Garibaldi dopo aver preso atto del ricorso presentato dall’immobiliare Novella e dall’immobiliare Conciliazione ha comunicato che incaricherà un legale di fiducia esterno per difendersi in giudizio “a tutela dell’operato dell’ente”.