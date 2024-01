In regione 77 nuovi alberi monumentali. Due nel Piacentino: “Tuteliamoli”

Aggiornato l’elenco delle piante secolari di valore ambientale, storico e culturale: “Saranno tutelati e protetti”. L’Emilia-Romagna ha 77 nuovi alberi monumentali, piante di pregio storico, ambientale e culturale che la Regione tutela e protegge per conservarli e trasmetterli alle nuove generazioni. Due di questi si trovano in provincia di Piacenza. In totale nel Piacentino sono 137 gli alberi censiti.

A meno di un mese dall’approvazione da parte dell’Assemblea legislativa della nuova legge per la tutela degli alberi monumentali, la Regione ha accolto le richieste arrivate da Comuni e cittadini per inserire nuovi alberi nell’Elenco di quelli monumentali: queste piante potranno godere di un contributo regionale che sarà previsto dal Bilancio regionale per la loro manutenzione e allo stesso tempo dovranno rispettare gli standard regionali per la qualità. Lo ha stabilito il Decreto del presidente della Regione Stefano Bonaccini approvato dalla commissione Territorio e Ambiente presieduta da Stefano Caliandro. L’Emilia-Romagna, quindi, si conferma come una delle “patrie” degli alberi monumentali.

In provincia di Piacenza i due nuovi alberi monumentali si trovano a Castel San Giovanni dov’è stata piantata una farnia e a Castell’Arquato che ospita un cedro dell’Himalaya. Questa la suddivisione territoriale: 24 a Bologna, 23 a Ferrara, 20 a Ravenna, 4 a Reggio Emilia, 3 a Forlì-Cesena, 2 a Piacenza, 1 a Rimini. “Grande impegno da parte della Regione a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema a partire da questi alberi che tanto ricordano della nostra storia e della nostra comunità”, spiega il presidente Caliandro.