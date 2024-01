Telecuore, progetto promosso dai pazienti: 100mila misurazioni in un anno

Quasi 100mila misurazioni in meno di un anno che hanno permesso al 90 % dei pazienti di godere di un miglioramento nel proprio stile di vita. È il bilancio positivo di Telecuore progetto avviato da ausl di Piacenza in collaborazione con novartis Comune regione Emilia Romagna e Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Grazie a un semplice dispositivo e a un’app scaricabile sul cellulare, la persona può trasmettere i propri parametri vitali ai medici e infermieri del reparto di Cardiologia. In questo modo è possibile monitorare costantemente, da casa e in tutta sicurezza, l’andamento della malattia e diminuire la frequenza degli accessi e dei controlli in ospedale, migliorando la qualità di vita dei pazienti.