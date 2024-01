Anna Tatangelo e Mattia Narducci al point della Cri. “Al via il percorso sensoriale”

Dopo aver ricevuto l’inaspettata visita natalizia di Anna Tatangelo e Mattia Narducci, lo “Smile Point” degli Operatori del Sorriso di Croce Rossa Piacenza, in occasione dell’ultimo fine settimana della sua apertura, si trasformerà completamente per dare la possibilità ai suoi visitatori di sperimentare il già collaudato “Percorso Sensoriale”: il circuito emozionale che consentirà a ciascuno di rivivere, in modo profondo ed ancestrale, i propri sensi e cogliere le proprie più intime emozioni.

“Quando finisce l’infanzia si entra nella società e col tempo, uno alla volta, si chiudono inconsciamente i recettori sensoriali, fino a perderne completamente l’uso”. Questa esperienza consentirà invece di riaprirli, anche solo per un momento, e di percepirne l’importanza, portando ciascuno a riconoscere le stesse emozioni che prova un neonato nel momento in cui entra in contatto con la realtà.

Il Percorso Sensoriale era già stato proposto nel 2019 nel corso della manifestazione “Futuro in Salute” e all’epoca aveva riscontrato grandi consensi. Nonostante siano poi seguite numerose richieste, la sua realizzazione non è stata possibile perché richiede particolari caratteristiche d’ambientazione. Solo grazie alla disponibilità dello “Sportello del Sorriso” oggi si avrà la possibilità di sperimentarlo nuovamente e soprattutto gratuitamente.

“Questa è l’occasione per dedicare un momento a sé stessi e provare a godere delle proprie emozioni, allo “Smile Point” in Corso Vittorio Emanuele 146b. Sabato 13 con orario 9,30-12 o 15-19 e domenica 14 dalle 15-19” – scrive la Croce Rossa.