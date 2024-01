Ecuador nel caos: sabato di preghiera a Piacenza con fiaccolata e messa

Una fiaccolata e una messa. Sarà un sabato di preghiera anche a Piacenza per quanto sta accadendo in questi giorni in Ecuador con i narcotrafficanti che stanno mettendo a ferro e fuoco il paese. L’associazione Orenses en Italia, che raduna la comunità di 2mila ecuadoriani a Piacenza, ha organizzato per le 17 sul Pubblico Passeggio (lato statua di Sant’Antonino) una fiaccolata. Alle 20,30 nella chiesa di San Carlo di via Torta, a cui la comunità di sudamericani fa capo, padre Mario Toffari officerà una messa: “Ho accolto volentieri l’invito al momento di preghiera che mi è stato rivolto dalla comunità – spiega – riteniamo giusto testimoniare vicinanza agli ecuadoriani che vivono con noi. Se i narcotrafficanti stanno seminando il terrore nel paese, vista la grande quantità di consumatori di droga che si conta in Italia, non possiamo non sentirci un po’ responsabili anche noi. Preghiamo per quanti in queste ore ci hanno rimesso la vita e per i famigliari delle nostre colf, delle badanti e delle tante lavoratrici che stanno vivendo giorni di autentica angoscia”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’