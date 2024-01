Borgonovo, al via i primi incontri con commercianti e cittadini per definire il Pug

Entro la fine di questo mese partono a Borgonovo gli incontro con le categorie sociali e produttive e con i semplici cittadini, chiamati a dire la loro in vista della stesura del Pug, lo strumento urbanistico che disegna lo sviluppo del paese da qui al 2050. Il percorso partecipativo sarà suddiviso in due parti. Tra gennaio e marzo l’amministrazione comunale incontrerà agricoltori, commercianti, imprenditori, industriali, associazioni, professionisti. Di pari passo sul sito internet del Comune verrà pubblicato un questionario di una ventina di domande (su viabilità, spazi verdi, socialità, luoghi di recuperare) rivolte a tutti i semplici cittadini. Entro l’estate verrà poi organizzato un incontro pubblico di “restituzione” di quanto raccolto nei vari incontri. La redazione materiale del nuovo piano urbanistico, in cui il consumo di suolo sarà ridotto ai minimi termini, è stata affidata ad un professionista esterno, l’architetto Alex Massari, oltre al tecnico comunale Fabio Fanzini. L’approvazione definitiva richiederà un anno e mezzo di tempo.