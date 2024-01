Giuliana Bensa lascia l’Ausl di Piacenza. Il direttore amministrativo sarà Arcari

Giuliana Bensa ha lasciato l’Azienda Usl di Piacenza. Da ieri ha assunto un nuovo incarico come direttore amministrativo dell’Azienda socio sanitaria territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano. Il ruolo di direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria di Piacenza è stato assegnato, pro tempo, a Giuseppe Arcari, direttore del dipartimento Risorse strumentali e alla guida del servizio Affari generali e legali. “Ringraziamo la dottoressa Bensa per quanto ha fatto per l’azienda in questi anni e ci congratuliamo per il nuovo incarico – sottolinea il direttore Paola Bardasi -. Al dottor Arcari, professionista di alto spessore, che ha dato disponibilità per assumere il ruolo di direttore amministrativo, auguri di buon lavoro. Sono certa che riuscirà a onorare al meglio l’impegno assunto in questo periodo di transizione”.

Laureato in giurisprudenza, dopo tre anni come consulente in Italia per Joint Commission International Chicago e svariate esperienze professionali in ambito sanitario in Lombardia, Arcari entra nell’Azienda Usl di Piacenza nel 2003 come responsabile di Acquisizione beni e servizi per poi ricoprire gli incarichi di direttore amministrativo e direttore del dipartimento tecnico e di Pianificazione e gestione degli investimenti. Dal 2019 il professionista svolge l’attuale ruolo, supportando la direzione in ogni attività di acquisizione e gestione delle risorse strumentali e coordinando sette unità operative per un totale di 145 dipendenti. Dal 2015, ha inoltre l’incarico di risk manager, coordinando il gruppo aziendale per la gestione del rischio ed è membro del comitato valutazione sinistri e del coordinamento regionale per la sicurezza delle cure.