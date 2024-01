Leroy Merlin, sindacati in prefettura: confermata la chiusura al 31 maggio

Chiusura prorogata al 31 maggio 2024, ricollocamento di ottanta dipendenti, forme di incentivazione all’esodo. Sono alcuni dei punti concordati lo scorso dicembre dalle sigle sindacali e le parti interessate alla questione del sito logistico di leroy Merlin nel comune di Castel San Giovanni. Questa mattina la prefettura di Piacenza ha ospitato un incontro al quale hanno partecipato il sindaco Lucia Fontana, il funzionario dell’Itl Manuel Sartori, i rappresentanti della committente (Leroy Merlin), dell’appaltatore (Iron Log) e delle sigle sindacali Fit Cisl e Sicobas.

Nello specifico, le parti hanno comunicato al Prefetto Paolo Ponta di aver sottoscritto un verbale di Accordo-Quadro con cui sono state concordate alcune misure finalizzate a fronteggiare, per i lavoratori coinvolti, le conseguenze derivanti dalla chiusura del Deposito. È stata infatti concordata una proroga della data di chiusura del Deposito al 31 Maggio 2024 in luogo del 26 Gennaio 2024 e prevista la possibilità di ricollocare fino ad un massimo di n. 80 dipendenti di Iron Log presso il deposito del nuovo provider di Leroy Merlin, GXO Logistics Italy S.p.A., sito a Mantova. Inoltre, sono state individuate in favore dei lavoratori di Iron Log, occupati presso il deposito, forme di incentivazione all’esodo.

Il Prefetto, prendendo atto degli accordi raggiunti in sede aziendale – riferiscono dagli uffici della prefettura -, ha espresso il proprio apprezzamento per il buon esito della mediazione tra tutte le parti coinvolte, che ha consentito di rasserenare le relazioni aziendali in tutte le province interessate.