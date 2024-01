Borgonovo, la minoranza dice no alla rotatoria di piazza de Cristoforis

Il 2024 sarà l’anno in cui si tornerà a rispolverare il progetto della contestatissima rotatoria di piazza de Cristoforis? Della questione si è di nuovo fatto cenno, a ormai dieci anni di distanza dalla stesura del progetto, durante una seduta consigliare quando il vice sindaco Maurizio Molinelli ha fatto il punto circa l’iter.

È bastato questo, senza nemmeno entrare nel merito se realizzare o meno la rotatoria, per riaccendere le prime scintille. Il consigliere Guido Guasconi (Terza Lista) dalle minoranze ha parlato di “un’opera che sconvolge l’assetto di Borgonovo”. Al momento l’amministrazione comunale non si è sbilanciata per il sì o per il no. “Presidieremo tutto l’iter” ha detto Molinelli.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ