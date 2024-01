Polizia locale di Castello, il bilancio 2023. Organico super ridotto: a breve solo 6 agenti

Nel 2023 gli agenti della Polizia locale di Castel San Giovanni hanno controllato 1.381 persone e sono usciti in pattuglia per 625 volte, ricevendo al contempo allo sportello di piazza XX Settembre 9.420 persone e rispondendo a 7.300 telefonate. Hanno sequestrato 27 vetture, ritirato 22 patenti, comminato 6.294 multe per violazione al codice della strada, 18 sanzioni per violazione ambientali e di norme a tutela degli animali. Hanno inoltre effettuato 944 accertamenti anagrafici e rilevato 66 incidenti stradali.

Un lavoro intenso che si scontra con la realtà di un comando in cui oggi lavorano 8 agenti più il comandante (come negli anni Novanta) destinati a breve a ridursi a soli sei agenti. I numeri sono stati dati in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. Durante il momento di festa il comando di piazza XX Settembre ha resto omaggio al vicecomandante Maurizio Bollati che dal primo marzo sarà in pensione “Per me – ha detto il comandante Marco Andolfi – è prima ancora che un collega un amico”.