Voragine nella strada, donna cade e si frattura il naso. Terzo episodio in pochi mesi

Scende dal marciapiede per attraversare la strada e inciampa in una buca nell’asfalto profonda fino a otto centimetri. Ha rimediato la frattura del setto nasale, oltre a varie escoriazioni sparse su volto, mani e ginocchia, la donna di 80 anni vittima di una rovinosa caduta avvenuta domenica sera in via Pavia nel tratto compreso tra via Tortona e via Stradella. La donna sarebbe intenzionata a denunciare il Comune per le condizioni in cui versa la strada. In quel punto di via Pavia manca una spessa striscia di asfalto, creando un dislivello che corre da un marciapiede all’altro.

Si tratta del terzo episodio avvenuto in città nel giro di pochi mesi: a novembre, infatti, sempre a cause di un marciapiede dissestato, una donna era caduta rompendosi i denti in via Tortona. Due settimane dopo, sorte simile era toccata ad un’altra donna intenta a camminare lungo via Giordani: in questo caso a fare inciampare la malcapitata era stata una grossa buca. Entrambe le donne avevano espresso la volontà di denunciare il Comune.