Cade sul marciapiede dissestato in via Giordani. Farà causa al Comune

A due settimane dalla rovinosa caduta di un’anziana in via Tortona, marciapiede dissestato causa radici sporgenti, ecco un’altra donna franata in mezzo alla strada per colpa di buche grosse come crateri nell’asfalto. Siamo in via Giordani, precisamente sul marciapiede sopraelevato dal quale si accede all’omonima scuola. Da diversi anni si parla di una sua riqualificazione viste le pessime condizioni in cui versa. L’altra mattina una donna che si stava recando in centro è inciampata in una buca, ha perso l’equilibrio ed è caduta: ha rimediato un’infrazione rotulea e alcune escoriazioni al volto. Come nel caso dell’anziana di via Tortona, anche qui scatterà la denuncia al Comune.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’