Porfido non sostituito, ma asfaltato: il Comune revoca l’appalto alla ditta

Sarebbero già dovuti partire dall’autunno scorso i cantieri di ripristino dei selciati in porfido delle strade del centro storico interessate l’estate scorsa dagli scavi e dai lavori per la sostituzione delle tubazioni del gas.

Nulla invece ancora si è mosso. Il protrarsi della rimessa a nuovo di via Giordani, via Verdi, via Alberoni e viale Il Piacentino “è purtroppo dovuto all’annullamento dell’affidamento dei lavori alla ditta assegnataria dell’appalto”, spiega l’assessore alle Opere pubbliche e alla Mobilità, Matteo Bongiorni, ricordando che l’intervento ha un valore complessivo di circa 800mila euro. “Un problema non banale che sta ritardando lo svolgimento dei lavori e mette in crisi la programmazione generale delle opere di manutenzione straordinaria su strada”, aggiunge, spiegando che “si tratta ora di riassegnare i lavori utilizzando la graduatoria dei partecipanti al bando, onde evitare di dover bandire una nuova gara”.

Difficile al momento stabilire una tempistica certa.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTÀ