Nella scuola di Mucinasso ancora inagibile l’ingresso, il Comune: “Lavori ad aprile”

Speravano nell’estate 2023: nulla da fare. Poi entro la fine dello scorso dicembre, come promesso dall’amministrazione comunale: ancora niente. Tuttora le famiglie della scuola elementare di Mucinasso restano in attesa del tanto atteso cantiere per la sistemazione dell’ingresso dell’istituto. L’accesso al plesso didattico nella frazione piacentina, infatti, risulta inagibile da tempo a causa del ballatoio pericolante, malmesso e precario. Anche la dirigenza e i docenti auspicavano che la struttura tornasse fruibile a pieno prima della ripresa delle lezioni lo scorso settembre, ma non è andata così. A Liberta.it, pochi mesi fa, la giunta Tarasconi si era impegnata a intervenire nella pausa natalizia, ma neppure così è stato. E adesso i bambini – oltre un centinaio – continuano a utilizzare ogni mattina gli ingressi secondari: le porte sul retro e lo scivolo della mensa.

Alcuni genitori degli alunni hanno contattato la nostra redazione per rimarcare questo disagio. L’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni, dunque, fa il punto sul progetto di consolidamento dell’ingresso principale della scuola di Mucinasso, per un costo di circa 30mila euro: “L’avvio dei lavori di rifacimento del pianerottolo è previsto per l’inizio di aprile, con il termine alla fine di maggio”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: