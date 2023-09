A Mucinasso la scuola riparte con ingresso inagibile. “Nessun intervento in estate”

Ripartenza zoppicante per la scuola elementare di Mucinasso. Con l’imminente avvio del nuovo anno scolastico, l’ingresso dell’istituto rimarrà inagibile: quest’estate il Comune non ha proceduto alla sistemazione del ballatoio pericolante. La preside Giovanna Solari non nasconde un velo di amarezza, ma rassicura le famiglie: “Anzitutto la dirigenza e i docenti speravano che l’accesso principale tornasse fruibile prima della ripresa delle lezioni, ma purtroppo non è andata così. In questo periodo gli uffici alla manutenzione gestiscono molti cantieri, perciò servono pazienza e comprensione. L’amministrazione comunale ci ha garantito che l’opera sarà portata a termine il prima possibile”.

Da alcuni mesi, per la precisione dalla metà dello scorso anno scolastico, gli alunni – oltre un centinaio – non possono più utilizzare l’ingresso centrale dell’istituto, ma le porte sul retro e lo scivolo della mensa. Il ballatoio, infatti, è malmesso e precario. Da qui la richiesta urgente della dirigenza, rivolta al Comune, di sistemare la struttura didattica per ripristinarne l’agibilità. L’auspicio che i lavori fossero conclusi nei mesi estivi, durante la sospensione delle lezioni, si è però scontrato con la realtà. Il motivo lo spiega l’assessore alla manutenzione Matteo Bongiorni: “Il progetto di consolidamento dell’ingresso principale è in fase di chiusura. Naturalmente avremmo voluto concretizzarlo nel periodo estivo, ma gli uffici hanno dovuto gestire una decina di cantieri in istituti scolastici e asili. Si prevede di avviare l’intervento a Mucinasso a dicembre, sfruttando anche la pausa natalizia delle lezioni. L’opera non avrà un impatto sull’attività didattica, dato che il personale e gli alunni utilizzano altri accessi. La sistemazione del ballatoio, per un costo di 30mila euro, durerà circa tre settimane, con la conclusione a gennaio”.

Tra diverse famiglie della scuola di Mucinasso rimane la speranza che “la sistemazione dell’ingresso principale venga realizzata a breve”, perché “il decoro dei luoghi frequentati dai bambini dovrebbe essere una priorità”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: