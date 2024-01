“Bottega storica” Martinelli di via Alberoni, dal 1945 tessili e accessori per la casa

Scrigni di memorie, baluardi di una città che cambia ma in fondo resta uguale, sentinelle di un passato che ha saputo resistere e traghettarsi fino all’oggi. Si possono chiamare botteghe – perché questo in fin dei conti sono – storiche e Piacenza ne conta una quarantina. Fra le ultime a ricevere il riconoscimento dalle mani dell’assessore Simone Fornasari c’è il negozio di tessili e accessori per la casa Martinelli di via Alberoni. L’attività esiste e resiste dal 1945: “Iniziò mio nonno Giuseppe – spiega Paolo Martinelli – noi siamo di Bergamo, mio nonno lavorava a Firenze, ma durante la guerra venne qui e restò bloccato perché avevano bombardato il ponte. Gli rubarono tutto. Iniziò in uno scantinato in via Patrioti, poi chiamò qui i figli Silvano e Renato e aprì qui dove siamo ancora e dove abitiamo. È cambiato tutto qua, ma per noi è sempre casa”.