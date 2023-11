Scippato e in lacrime, lo aiuta uno straniero. Disavventura a lieto fine per un tredicenne

“Ho un problema con il cellulare, non √® che potresti aiutarmi?”.¬† Mercoled√¨ 1¬į novembre verso mezzogiorno un 13enne √® stato avvicinato da uno sconosciuto – un ventenne straniero secondo la descrizione, forse nordafricano – mentre percorreva a piedi viale Il Piacentino lungo i giardini Margherita. Dopo un abbozzo di dialogo il giovane capisce che √® meglio allontanarsi, ma viene inseguito e scippato del sacchetto di hamburger che aveva acquistato poco prima.

Scosso e sconsolato viene rincuorato da un anziano che gli allunga 5 euro e da un tunisino titolare di un bazar-discount, che dopo averlo tranquillizzato gli ha messo in mano una banconota da venti euro. “Con i soldi che ti ha dato il signore di prima fanno venticinque euro, cos√¨ puoi ricomprarti il pranzo”. Umanit√† che restituisce ci√≤ che altra umanit√† ha tolto. Un gesto che ha toccato i genitori del 13enne, che sono tornati con il figlio a stringere la mano al tunisino, profondamente riconoscenti per l‚Äôamorevole e generosa attenzione dedicata a un ragazzino in difficolt√†.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’