Terzo furto di trattori: dalle campagne di Bardoneggia sparisce mezzo da 80mila euro

Un’altra azienda agricola è finita nel mirino della banda dei trattori. Questa volta il furto è avvenuto alla Bardoneggia, nelle campagne attorno a Castel San Giovanni in direzione Stradella. La banda ha aspettato che il proprietario, Mario Beretta, finisse di lavorare e poi si sono introdotti nella proprietà per prelevare un trattore del valore di 80mila euro. I ladri si sono poi allontanati passando per i campi e poi, presumibilmente, la via Emilia in direzione Stradella. “Probabilmente – dice il proprietario – ci hanno curati. Hanno curato i nostri movimenti e le vie di fuga da cui avrebbero potuto allontanarsi”. Per l’azienda di Mario Beretta il furto del tratto rappresenta un danno considerevole, “che arriva peraltro in un momento già non facile per noi agricoltori”.

È il terzo furto di mezzi agricoli avvenuto negli ultimi giorni.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’