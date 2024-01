Arriva l’anticiclone sub-tropicale, termometro a 15°C. “E’ la lenta fine dell’inverno”

Ancora qualche giorno di freddo pungente, almeno in pianura, e poi da metà settimana il clima cambierà completamente: l’anticiclone sub-tropicale in arrivo nei prossimi giorni porterà un notevole balzo di temperatura verso l’alto.

La breve fase di aria polare che ha investito il Piacentino in questi giorni, portando la colonnina di mercurio sotto lo zero dipingendo le campagne di brina, ha le ore contate. Sulle quote più alte l’inversione termica ha già iniziato a farsi sentire, mentre in pianura arriverà a metà settimana.

Significa che il bel tempo riempirà i cieli con sole – e probabile assenza di nebbie grazie al clima secco, anche se potrebbero fare la loro comparsa verso la fine della settimana –, temperature diurne decisamente sopra le medie del periodo che potranno arrivare anche a 15 °C e minime sempre sopra lo zero. Sulle vette più alte del territorio il termometro non scenderà mai sotto i 7-8 gradi, nemmeno di notte, per raggiungere i 10 di giorno.

La causa è l’ingresso di un’area di alta pressione di origine sub-tropicale proveniente dall’Africa. “Una anomalia barica sempre più frequente, ormai tipica dei mesi estivi anche alle nostre latitudini – spiega Vittorio Marzio di MeteoValnure.it – e che sta prendendo il posto dell’anticiclone delle Azzorre che ha riempito tante previsioni meteorologiche degli anni passati e che ora sta scomparendo. Ora questa anomalia inizia a farsi presente anche nel periodo invernale – conclude l’esperto -, dando il via a quella che sembra la lenta morte di un inverno mai realmente iniziato”.