Minacce con cacciavite in un locale: 27enne denunciato. Era già stato esplulso

Attimi di apprensione nella notte a Fiorenzuola. I carabinieri sono intervenuti a causa di uno 27enne straniero che, in stato di alterazione, aveva creato problemi all’interno di un locale. L’uomo aveva distrutto alcuni oggetti e, con un cacciavite, aveva minacciato titolare e avventori. I militari sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma, dopo l’identificazione è stato denunciato per minaccia aggravata, danneggiamento, porto di oggetti atti ad offendere e inottemperanza a due ordini di espulsione emessi nel settembre del 2021 e nel maggio del 2022 dai questori di Catania e Modena.