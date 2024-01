Lasciti solidali, Aism: “Per noi fonte preziosa per la ricerca sulla sclerosi multipla”

Per l’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) è un appuntamento importante. Parliamo della Settimana nazionale dei lasciti che a Piacenza si è aperta con un incontro con due notai. Nella sede della Cisl Emanuele Palombo e Gabriele Angelo Scolari del Collegio notarile di Piacenza sono intervenuti per spiegare alla cittadinanza il tema dei lasciti e delle successioni testamentarie.

“Tante volte capita che le persone si trovino a non conoscere i destinatari delle loro eredità – spiegano i due notai – e magari scelgano di fare un lascito solidale. Quando le disposizioni sono minimamente complesse, è importante rivolgersi a un notaio”.

L’incontro ha visto anche presenti il segretario generale Fnp Cisl Parma e Piacenza Federico Ghillani e il presidente provinciale di Aism Dario Inzani: “Per noi i lasciti sono una preziosa fonte di finanziamento dei progetti di ricerca sulla malattia – spiega Inzani – ricerca che viene portata avanti tramite la Fondazione di Aism”. Al di là della ricerca però Aism è attiva in diversi ambiti: “Il primo è quello del sostegno alla mobilità – spiega il presidente provinciale – abbiamo tre veicoli attrezzati per il trasporto delle persone malate. Poi sempre per loro vengono organizzare alcune attività di stimolazione cognitiva e motoria con il neuropsicologo Giuseppe Rocca e la chinesiologa Stefania Repetti. Infine ci sono dei gruppi di auto aiuto”.