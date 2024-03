Raccolti e donati tremila euro con le magliette per i malati di sclerosi multipla

È Valter Bulla a firmare l’assegno da 3mila euro per Aism (Associazione italiana Sclerosi Multipla), ricavato della vendita delle magliette stampate con la frase ideata dalla vicepresidente Miriam Stefanoni: “Trova bellezza nel guardare le cose a modo tuo”.

Una t-shirt indossata con orgoglio da Miriam che ringrazia il negoziante-benefattore per averle permesso di realizzare un sogno. “Con questa donazione, frutto della generosità dei cittadini che hanno acquistato le magliette dallo scorso dicembre, possiamo fare tante cose utilissime nella vita quotidiana dei malati di sclerosi multipla – spiega la vicepresidente Aism- Ciò che per gli altri è normale, per noi ha un valore completamente diverso. Abbiamo bisogno di avere accanto persone che comprendano i nostri tempi quando siamo stanchi fisicamente o psicologicamente. La banalità di un passaggio in auto, per noi è straordinaria”.

Presente alla consegna dell’assegno anche il presidente di Aism Dario Inzani che sottolinea come ci sia un grande bisogno di contributi economici, ma anche di persone che prestino il loro tempo a servizio dell’associazione: “Siamo sempre alla ricerca di volontari che possano aiutarci a garantire una qualità nell’assistenza ai malati e non solo. Invito i cittadini a collaborare con Aism venendo a trovarci in sede e verificando in quali ambiti possono prestare il loro tempo e le loro abilità. Noi abbiamo un programma intenso di formazione e informazione durante l’anno con campagne di sensibilizzazione nei confronti della sclerosi e appuntamenti con eventi per la ricerca di fondi. L’assegno di oggi è fondamentale per poter proseguire su questa strada e garantire il sostegno a chi soffre e ha bisogno di assistenza”.