Nell’ex consorzio di Travo polo sanitario con nuovi ambulatori per i medici

Nuova sede per i medici di base del paese e spazio a due nuovi ambulatori per ospitare, a rotazione, anche i medici specialisti: a Travo, nei locali dell’ex consorzio, entro poco tempo sarà attivato un piccolo polo sanitario in grado di sostenere i bisogni della popolazione più anziana e di ampliare l’offerta per tutti i cittadini, grazie all’iniziativa del sindaco Lodovico Albasi.

I nuovi ambulatori saranno realizzati nei locali al piano terra destinati ad ospitare negozi nel complesso residenziale di via Borgo Nord, dotato anche di parcheggi. Lì si trasferiranno i medici di base Marco Grazioli e Maddalena Avitabile che condivideranno alternativamente lo stesso locale: i dottori prenderanno in affitto ambulatorio e sala d’aspetto che saranno realizzati a carico del proprietario dell’immobile. Inoltre, accanto, saranno allestiti altri due ambulatori, in collaborazione con l’Ausl per ospitare di volta in volta cardiologi, pneumologi ed esperti nei vari settori della medicina. I locali ospiteranno inoltre anche il centro prelievi gestito dall’associazione “L’Assistenza delle Piccole Cose”.

L’ARTICOLO COMPLETO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ